Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmana sakatlıkları bulunan Esteban Alvarado ve Mustafa Akbaş katılmazken Burak Yılmaz, kondisyon salonunda çalıştı.

Bordo-mavili futbolcular, antrenmanda beşe iki top ve şut çalışması gerçekleştirildi, son bölümde ise dar alanda taktik çalışması yapıldı.

N'DOYE'YE DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI

Trabzonspor'da 33 yaşına giren Senegalli oyuncu Dame N'Doye'nin antrenman sonrası saha kenarında doğum günü kutlandı.

Kendisi için düzenlenen doğum günü kutlaması nedeniyle büyük mutluluk yaşadığını belirten N'Doye'yi takım arkadaşları ve teknik heyet tebrik etti.