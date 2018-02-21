CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    21 Şubat 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    , maçı hazırlıklarını sürdürdü

    <a href="/index/trabzonspor?id=baf82e9c-5437-4eab-969e-5495abce38bf" class="" rel="tag">Trabzonspor</a>, <a href="/index/alanyaspor?id=f913401e-016d-4837-8cbd-aadfc3635660" class="" rel="tag">Alanyaspor</a> maçı hazırlıklarını sürdürdü

    , Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 24 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Aytemiz ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Teknik direktör yönetiminde, 'nde yapılan antrenmana sakatlıkları bulunan Esteban Alvarado ve katılmazken , kondisyon salonunda çalıştı.

    Bordo-mavili futbolcular, antrenmanda beşe iki top ve şut çalışması gerçekleştirildi, son bölümde ise dar alanda taktik çalışması yapıldı.

    N'DOYE'YE DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI
    'da 33 yaşına giren Senegalli oyuncu Dame N'Doye'nin antrenman sonrası saha kenarında doğum günü kutlandı.

    Kendisi için düzenlenen doğum günü kutlaması nedeniyle büyük mutluluk yaşadığını belirten N'Doye'yi takım arkadaşları ve teknik heyet tebrik etti.

    1. 21 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 14:35
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    , maçı hazırlıklarını sürdürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN