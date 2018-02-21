Trabzonspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 24 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmana sakatlıkları bulunan Esteban Alvarado ve Mustafa Akbaş katılmazken Burak Yılmaz, kondisyon salonunda çalıştı.
Bordo-mavili futbolcular, antrenmanda beşe iki top ve şut çalışması gerçekleştirildi, son bölümde ise dar alanda taktik çalışması yapıldı.
N'DOYE'YE DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI
Trabzonspor'da 33 yaşına giren Senegalli oyuncu Dame N'Doye'nin antrenman sonrası saha kenarında doğum günü kutlandı.
Kendisi için düzenlenen doğum günü kutlaması nedeniyle büyük mutluluk yaşadığını belirten N'Doye'yi takım arkadaşları ve teknik heyet tebrik etti.
- 21 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 14:35
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ESPN yorumcusu Quique Wolff, Beşiktaş'ı değerlendirdi
Toplam 23
Yorum
YETER ARTIK ŞENOL HOCA YETER YETER SENİN YÜZÜNDEN HERKES BİZDEN NEFRET EDİYOR. ANADOLU TAKIMLARINA BİLE ANTİPATİK OLDUK. ESKİDEN HERKESİN 2. TAKIMIYDIK.. İSTİFA ETTTT..
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Robben'den Beşiktaş sözleri: "Böyle maçlar..."
Toplam 1
Yorum
KREMALI BJK =)) OFFFFF MAÇ BİTTİ ROBBEN GOLLERE DEVAM EDİYOR..
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Güneş ile Caner arasında sinirler gerildi
Toplam 40
Yorum
NOLDU LA 5İKTAŞ CANER ŞÖYLE ADAM GÖKHAN BÖYLE ADAM LENS ŞÖYLE TOPÇU BETER OLUN.TÜPÇÜDE KURTARAMADI YABANCI HAKEM DE VARDI. HA TÜRK HAKEM OLMALIYDI UNUTTUM
Trabzonspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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