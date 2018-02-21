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    21 Şubat 2018, Çarşamba
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    Kaptan işbaşında

    Kaptan işbaşında
    FIRTINA'nın kaptanı , teknik direktör Çalımbay'ın en büyük yardımcısı konumunda. Sorumluluk alarak takımdaki havayı değiştirmeye çalışan, arkadaşları ile sık sık toplantı yapan tecrübeli eldiven, morali bozuk olanlarla tek tek ilgileniyor, sorunları çözmeye çaba gösteriyor.
    1. 21 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:21
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