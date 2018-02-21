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    21 Şubat 2018, Çarşamba
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    Her şey değişecek

    Her şey değişecek

    Teknik direktör , en kısa sürede bazı şeylerin değişeceğini, şanssızlıkların biteceğini dile getirdi ve ekledi: Alanyaspor’u yeneceğiz

    Teknik direktör Rıza Çalımbay, kötü gidişatın artık biteceğini dile getirdi. Zaman zaman şanssızlıklar, bazen de kötü oynadıkları için istedikleri puana gelemediklerini vurgulayan 54 yaşındaki hoca, "Trabzonspor'un genlerinde başırılı olmak vardır. Hangi şartta ve durumda olursa olsun başarılı olmak zorundayız. Bunun için gece gündüz çalışıyoruz. Evet biz de taraftar gibi kayıplarda çok üzülüyoruz ama futbolda bu iniş çıkışlar olabiliyor. Ancak hiçbir zaman pes etmek bizim kitabımızda yazmaz" dedi.

    DESTEĞE DEVAM
    Trabzon'da çalıştığı için çok mutlu olduğunu, şehri çok sevdiğini vurgulayan Rıza Çalımbay, şöyle devam etti: "Taraftarımız zaman zaman bize kızsa da biz onları seviyoruz. Onları mutlu etmek bizim görevimiz. Bizi her zaman desteklemeye devam etsinler. Onlara ihtiyacımız var. Aytemiz Alanyaspor maçında tek hedef 3 puan."
    1. 21 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 07:07
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