Her şey değişecek
Teknik direktör Rıza Çalımbay, en kısa sürede bazı şeylerin değişeceğini, şanssızlıkların biteceğini dile getirdi ve ekledi: Alanyaspor’u yeneceğiz
DESTEĞE DEVAM
Trabzon'da çalıştığı için çok mutlu olduğunu, şehri çok sevdiğini vurgulayan Rıza Çalımbay, şöyle devam etti: "Taraftarımız zaman zaman bize kızsa da biz onları seviyoruz. Onları mutlu etmek bizim görevimiz. Bizi her zaman desteklemeye devam etsinler. Onlara ihtiyacımız var. Aytemiz Alanyaspor maçında tek hedef 3 puan."
- 21 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 07:07
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Donduk
Toplam 1
Yorum
Bence Besiktas bu 32-35 Yasinda Oyunculardan Kurtulmasi Lazim 18-27 Yasinda Genc Yetenekli Oyuncular Lazim Seneye Büyük bi degisim Gerekiyor
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Kartal, Münih'te ağır yaralı
Toplam 45
Yorum
Niyazi Eee olacak o kadar...
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Kartal, Münih'te ağır yaralı
Toplam 45
Yorum
Mulayim Eee millet top oynuyor kardes,bos laf yapmiyorki
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