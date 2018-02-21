Formaya ambargo koydu

Bu sezonki performansı ile dikkatleri üzerine çekmeye devam eden genç oyuncu Abdülkadir Ömür, birçok menajerin de ilgisini çekti. Bu durumdan oldukça rahatsız olan Abdülkadir Ömür'ün babası Mustafa Ömür ise oğlunun sadece sahadaki maçlara odaklanması için farklı bir çözüm buldu. Baba Ömür, oğlunu bir dönem Trabzonspor'da gol krallığı yaşayan, UEFA kupası kaldıran ve şu anda da Denizlispor'u çalıştıran Fatih Tekke'ye emanet etti. Oğlunun kişisel gelişiminde Fatih Tekke'yi örnek almasını isteyen baba Ömür, Abdülkadir ile temasa geçmek isteyen tüm menajerleri Fatih Tekke'ye göndererek bu durumun önüne geçti. Fatih Tekke de hem tecrübelerini Abdülkadir'e aktarıyor, hem de saha dışından gelen baskılarla genç oyuncunun kafasının karışmasının önüne geçiyor.



Bordo-mavili takımda ligin 9'uncu haftasında teknik direktör Rıza Çalımbay'ın göreve gelmesinin ardından ilk kez 15'inci haftada Kasımpaşa ile oynanan maçta ilk 11'de forma şansı bulan 18 yaşındaki Abdülkadir Ömür, söz konusu karşılaşmadan sonra Trabzonspor'un ligde oynadığı tüm karşılaşmalarda ilk 11'de sahaya çıktı. Abdülkadir, Çalımbay'ın vazgeçmediği isimlerin başında yer aldı.

SON 8 HAFTADA ZİRVEDE

18 yaşında olmasına rağmen akımda en çok beğenilen isimlerden biri olan genç oyuncu, aralıksız ilk 11'de forma giydiği son 8 haftada kaleci Onur ile birlikte en çok sahada kalan isim oldu. Sadece 16'ncı haftada oynanan Bursaspor karşılaşmasının 90'ıncı dakikasında oyundan çıkan Abdülkadir, söz konusu periyotta 7 maçta da 90 dakika sahada kalmayı başardı.

5 GOLE KATKI SAĞLADI

Abdülkadir, bu sezon Trabzonspor formasıyla Ziraat Türkiye Kupası'nda 3, Spor Toto Süper Lig'de ise 19 maçta forma giydi. Toplamda 22 karşılaşmada bin 423 dakika sahada kalan genç oyuncu, 1 gol ve 4 asistlik performans sergileyerek 5 gole katkıda bulundu. Abdülkadir ayrıca bordo- mavililerde bu sezon Burak, Rodallega, Olcay ve Yusuf'tan sonra N'Doye ile birlikte gole en çok katkı sağlayan isim oldu.