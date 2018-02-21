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    21 Şubat 2018, Çarşamba
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    en başa döndü

    <a href="/index/firtina?id=dd61d383-6d3d-4021-985e-26099337a93b" class="" rel="tag">Fırtına</a> en başa döndü
    Teknik direktör ile ilk maçında 9. haftada Malatyaspor'a 1-0 yenilen 'nın lider G.Saray ile arasında 14 puan fark oluşmuştu. Ardından 5 maçlık galibiyet serisi yakalayan ekibi, 33 puanla dönemin lideri olan Medipol ile arasındaki pun farkını 5'e indirmişti. Ardından düşüşe geçen ile lider 'in puan farkı yeniden 13'ü yükselmiş oldu.
    1. 21 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:19
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