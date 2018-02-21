Çakır Her şey değişecek
Teknik direktör Rıza Çalımbay, en kısa sürede bazı şeylerin değişeceğini, şanssızlıkların biteceğini dile getirdi ve ekledi: Alanyaspor’u yeneceğiz
DESTEĞE DEVAM
TRABZON'da çalıştığı için çok mutlu olduğunu, şehri çok sevdiğini vurgulayan Rıza Çalımbay, şöyle devam etti: "Taraftarımız zaman zaman bize kızsa da biz onları seviyoruz. Onları mutlu etmek bizim görevimiz. Bizi her zaman desteklemeye devam etsinler. Onlara ihtiyacımız var. Aytemiz Alanyaspor maçında tek hedef 3 puan."
- 21 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 02:16
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Şenol Güneş: Buradan dönmez
Toplam 2
Yorum
Bence Love Sadece bi Talisca 10 Numara Alternatif ama Bi Cenk Tosun Alternatif Degil physic Iyi Degil Larin ve Pektemek Cenk Tosuna cok Daha Yakin
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Şenol Güneş: Buradan dönmez
Toplam 2
Yorum
misafir atibanın artık yaşlandığını ve bacaklarının beynini dinlemediğini anlamak için bayern hezimeti mi yaşamak gerekliydi..
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Beşiktaş kader maçına çıkıyor o ise...
Toplam 16
Yorum
sadofb tepe tepe kullan beştaş!!
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