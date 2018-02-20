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    20 Şubat 2018, Salı
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    'da maçı hazırlıkları başladı

    <a href="/index/trabzonspor?id=baf82e9c-5437-4eab-969e-5495abce38bf" class="" rel="tag">Trabzonspor</a>'da <a href="/index/alanyaspor?id=f913401e-016d-4837-8cbd-aadfc3635660" class="" rel="tag">Alanyaspor</a> maçı hazırlıkları başladı

    , 'in 23. haftasında 24 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Aytemiz ile yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

    Teknik direktör yönetiminde 'nde yapılan antrenmana sakatlıkları bulunan Esteban Alvarado, , Fabian Castillo ve Hüseyin Türkmen katılmadı. ise kondisyon salonunda çalıştı.

    Bordo-mavili futbolcular, dar alanda yaptıkları pas çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maçla idmanı tamamladı.

    Kulübü Asbaşkanı Ahmet Çubukçu ile bazı yönetim kurulu üyeleri de antrenmanı izledi.

    Bordo-mavili ekip, yarın yapacağı antrenmanla Aytemiz maçının hazırlıklarını sürdürecek.

    1. 20 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 20:13
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