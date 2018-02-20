Trabzonspor'da Alanyaspor maçı hazırlıkları başladı
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 24 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.
Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmana sakatlıkları bulunan Esteban Alvarado, Mustafa Akbaş, Fabian Castillo ve Hüseyin Türkmen katılmadı. Burak Yılmaz ise kondisyon salonunda çalıştı.
Bordo-mavili futbolcular, dar alanda yaptıkları pas çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maçla idmanı tamamladı.
Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Ahmet Çubukçu ile bazı yönetim kurulu üyeleri de antrenmanı izledi.
Bordo-mavili ekip, yarın yapacağı antrenmanla Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.
- 20 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 20:13
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PFDK'den o hakeme 4 ay ceza!
Toplam 5
Yorum
volkan mhk konuyu idrak edememiş galiba adam istifa etmiş sen kime ham mahrumiyeti veriyorsun ...
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Başkandan Mehmetçik'e destek
Toplam 3
Yorum
Kralex Bu adamı sevmiyorsunuz ama milliyetçiliğini görmezden geliyorsunuz.. Mehmetçik Vakfına en çok bağış yapan başkandır Aziz Yıldırım..
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Altyapıya 8 transfer
Toplam 3
Yorum
kocamanın farkı gelecek yıllarda daha çok genci a takımda göreceğiz. şu an bile 2 tane genç oyuncu zaman zaman 11'e giriyor.
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