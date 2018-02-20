Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmana sakatlıkları bulunan Esteban Alvarado, Mustafa Akbaş, Fabian Castillo ve Hüseyin Türkmen katılmadı. Burak Yılmaz ise kondisyon salonunda çalıştı.

Bordo-mavili futbolcular, dar alanda yaptıkları pas çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maçla idmanı tamamladı.

Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Ahmet Çubukçu ile bazı yönetim kurulu üyeleri de antrenmanı izledi.

Bordo-mavili ekip, yarın yapacağı antrenmanla Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.