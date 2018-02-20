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    20 Şubat 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    Taraftarı anlıyorum

    Taraftarı anlıyorum

    Islıklanan , “Onların arasından geldiğim için biliyorum ki tüm taraftarımız oldukça üzgün ve mutsuz” dedi. Genç yıldızı Sosa teselli etti

    BİR grup taraftarın, Başakşehir maçının ikinci yarısında oyundan çıkarken ıslıkladığı Yusuf Yazıcı'nın moralinin oldukça bozuk olduğunu gören takım arkadaşları, ona sarılarak telkin etti. 20 yaşındaki 10 numaraya en fazla destek veren isimlerin başında ise Jose Sosa yer aldı. Sosa'nın Yusuf'a, "Bu tür durumlar tüm oyuncuların başına gelebilir. Taraftarlar seni bağrına basacaktır" diyerek moral verdiği öğrenildi. Yusuf, taraftarlardan da özür dileyerek, "Önemli bir karşılaşmadan puansız ayrıldık. Üstelik çok iyi bir atmosfere rağmen. Onların arasından geldiğim için biliyorum ki tüm taraftarımız oldukça üzgün ve mutsuz. Duygularını anlıyorum. Kişisel sorumluluğumun da farkındayım. Daha iyisi için çalışacağız. Herkese teşekkürler" ifadelerini kullandı.
    1. 20 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:29
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