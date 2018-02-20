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    20 Şubat 2018, Salı
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    İlk kez kaybetti

    İlk kez kaybetti
    Bordo-mavili takımla 18 Ekim 2017'de sezon sonuna kadar sözleşme imzalayan Çalımbay, 124 günlük görev döneminde Trabzon'da ilk mağlubiyetini gördü. Fırtına, Çalımbay döneminde Trabzon'da 7 lig maçında, 4 galibiyet, 2 beraberlik aldı ve 1 kez de kaybetti.

    120 gün sonra
    li gin en son 9. haftasında Malatya'ya 1-0 mağlup olan ve ardından 6 galibiyet, 6 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmeyen Karadeniz ekibinin serisi Başakşehir ile bitti. Teknik direktör yönetiminde Fırtına tam 120 gün sonra mağlubiyeti tattı.
    1. 20 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:58
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