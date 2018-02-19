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    19 Şubat 2018, Pazartesi
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    Şehitler için koştular

    Şehitler için koştular

    Trabzon’un düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı etkinliklerinde binlerce kişi şehitler için bir araya geldi

    Şehirde dün önemli bir etkinlik vardı... Trabzon'un düşman işgalinin kurtuluşunun 100. yıl dönümü için organize edilen "" koşusuna binlerce vatandaş katıldı. Yarışta Afrin şehitleri de saygıyla anıldı. Fotomaç yazarı Olcay Çakır, tiyatro sanatçısı Hüseyin Avni Danyal, şarkıcı Yusuf Güney gibi ünlüler de bu organizasyonda yer aldı. Şehit Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül "Ne güzel bir duygu" diyerek gözyaşlarını tutamadı. Maratonu erkeklerde Kenyalı Benard Cheruiyot, kadınlarda Etiyopyalı Wodaj Temesgen kazandı.
    1. 19 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:55
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