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    19 Şubat 2018, Pazartesi
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    Kral bu kez sustu

    Kral bu kez sustu

    Şu ana kadar 17 golü olan dün 3 net pozisyonda fileleri sarsamadı

    Bordo-mavili takımın forveti dün fileleri sarsamadı. Sakatlığı nedeniyle son iki haftadır forma giyemeyen 32 yaşındaki yıldız dün ilk 11'de sabaha çıktı. Bu sezon 'un 36 golünün 17'sini tek başına kaydeden, Medipol 'e karşı oynadığı 11 maçta 9 gol atan Burak dün inanılmaz şanssızlıklar yaşadı. Ligin ilk devresinde ile oynanan ve 2-2 beraberlikle biten maçta takımının 2 golüne de imza atan tecrübeli forvet dün 3 net pozisyonda fileleri sarsmayı başaramadı. Özellikle 45'teki pozisyonda karşı karşıya auta gönderdi.
    1. 19 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:08
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