Kayıp Fırtına
Burak ile 3 net pozisyonu kaçıran, Adebayor’a engel olamayan bordo-mavililer, 12 maç sonra yenildi, zirve yolunda ağır yara aldı
Trabzonspor, Süper Lig'in 22. hafta maçında konuk ettiği Medipol Başakşehir'e yenilerek zirve yarışında ağır bir darbe daha yedi. Son galibiyetini ligin 16. haftasında sahasında Bursaspor'u 1-0 yenerek elde eden bordo-mavililer söz konusu karşılaşmanın ardından oynadığı Kardemir Karabükspor (1-1), Atiker Konyaspor (2-2), Fenerbahçe (1-1), Göztepe (0-0) ve Gençlerbirliği (0-0) maçlarından beraberliklerle ayrılmıştı. Dün beraberlik galibiyeti yenilgi ile kırılmış oldu.
9. HAFTADAN SONRA
Spor Toto Süper Lig'de sahasında Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olan Trabzonspor'da 12 haftalık yenilmezlik serisi sona erdi. En son ligin 9. haftasında Yeni Malatyaspor'a 1-0 mağlup olan ve daha sonraki süreçte 6 galibiyet, 6 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmeyen Karadeniz ekibi, Medipol Başakşehir karşısında kaybetti. Bordo-mavililer, 21 Ekim'de oynanan Yeni Malatyaspor maçının ardından 120 gün sonra sahadan yenilgiyle ayrıldı.
Yunus Emre SEL
İstanbul takımlarına ilk kez kaybetti
Trabzonspor, bu sezon ligde İstanbul takımları ile yaptığı karşılaşmalardaki ilk yenilgisini dün aldı. İstanbul temsilcileri ile oynadığı 6 lig maçında 2 galibiyet, 4 beraberlik alan bordo-mavili takım, bu sezon ilk kez söz konusu rakipleri karşısından puansız ayrıldı.
Güzel görüntüler
DÜN sahada çok güzel görüntüler vardı. Önce Emre Belözoğlu, kendisini yerden kaldırmaya gelen Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür'ü başından öptü. Ardından da bir pozisyonda Arda Turan, yine 18 yaşındaki futbolcuyu kafasından öptü. Bu görüntüler alkışlandı.
Fırtına ile Medipol Başakşehir, ligde 20'nci kez karşı karşıya geldi. Bu periyotta Trabzonspor'un 9, Medipol Başakşehir'in 5 galibiyeti bulunuyor. 6 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Karadeniz ekibi bu maçlarda 34 gol atarken, kalesinde ise 20 gol gördü.
KAZANAMAMA SERiSi
Karabükspor (d) 1-1
Konyaspor (d) 2-2
Fenerbahçe 1-1
Göztepe 0-0
Gençlerbirliği (d) 0-0
M.Başakşehir 0-1
- 19 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 02:01
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Ali Koç, kadın kongre üyeleriyle buluştu
Toplam 1
Yorum
Dişi_Kanarya Ali bey inşallah siz seçilirsiniz. Biz , bayan taraftarlar yanındayız!!
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Dilmen'den penaltı yorumu
Toplam 3
Yorum
tolga olmayan fbnin penaltısınıda yorumlasaydı ya bu pozisyon fb aleyhine olsa dilmenin yorumunu merak ediyorum dogrusu ?
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Muslera'dan ayrılık sinyali
Toplam 4
Yorum
Mustafa Defol git muslera sende bittin benim gözümde
Kayıp Fırtına haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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