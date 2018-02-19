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    19 Şubat 2018, Pazartesi
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    Kayıp Fırtına

    Kayıp Fırtına

    Burak ile 3 net pozisyonu kaçıran, Adebayor’a engel olamayan bordo-mavililer, 12 maç sonra yenildi, zirve yolunda ağır yara aldı

    , 'in 22. hafta maçında konuk ettiği 'e yenilerek zirve yarışında ağır bir darbe daha yedi. Son galibiyetini ligin 16. haftasında sahasında 'u 1-0 yenerek elde eden bordo-mavililer söz konusu karşılaşmanın ardından oynadığı (1-1), (2-2), (1-1), (0-0) ve (0-0) maçlarından beraberliklerle ayrılmıştı. Dün beraberlik galibiyeti yenilgi ile kırılmış oldu.

    9. HAFTADAN SONRA
    Spor Toto Süper Lig'de sahasında Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olan Trabzonspor'da 12 haftalık yenilmezlik serisi sona erdi. En son ligin 9. haftasında 'a 1-0 mağlup olan ve daha sonraki süreçte 6 galibiyet, 6 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmeyen ekibi, Medipol Başakşehir karşısında kaybetti. Bordo-mavililer, 21 Ekim'de oynanan Yeni Malatyaspor maçının ardından 120 gün sonra sahadan yenilgiyle ayrıldı.
    Yunus Emre SEL

    İstanbul takımlarına ilk kez kaybetti
    Trabzonspor, bu sezon ligde takımları ile yaptığı karşılaşmalardaki ilk yenilgisini dün aldı. İstanbul temsilcileri ile oynadığı 6 lig maçında 2 galibiyet, 4 beraberlik alan bordo-mavili takım, bu sezon ilk kez söz konusu rakipleri karşısından puansız ayrıldı.

    Güzel görüntüler
    DÜN sahada çok güzel görüntüler vardı. Önce Emre Belözoğlu, kendisini yerden kaldırmaya gelen Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür'ü başından öptü. Ardından da bir pozisyonda , yine 18 yaşındaki futbolcuyu kafasından öptü. Bu görüntüler alkışlandı.

    Fırtına ile Medipol Başakşehir, ligde 20'nci kez karşı karşıya geldi. Bu periyotta Trabzonspor'un 9, Medipol Başakşehir'in 5 galibiyeti bulunuyor. 6 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Karadeniz ekibi bu maçlarda 34 gol atarken, kalesinde ise 20 gol gördü.

    KAZANAMAMA SERiSi
    Karabükspor (d) 1-1
    Konyaspor (d) 2-2
    Fenerbahçe 1-1
    Göztepe 0-0
    Gençlerbirliği (d) 0-0
    M.Başakşehir 0-1

    1. 19 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:01
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