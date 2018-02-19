Gol atmakta sıkıntımız var

Trabzonspor taraftarı üst üste alınan beraberliklerin ardından dünkü Başakşehir maçına fazla ilgi göstermedi. Sadece tribün gruplarının olduğu bölümler doldu. Diğer bölümlerdeki boşluklar dikkat çekti. İstiklal Marşımızın ardından bordo-mavili taraftarlar "En büyük asker bizim asker" ve "Şehitler ölmez vatan bölünmez" tezahüratları yaptı.



BORDO-mavili takım bir türlü gol sorununu aşamıyor. Medipol Başakşehir'e 1-0 kaybeden Trabzonspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay da maç sonu açıklamasında bu soruna değindi. Tecrübeli çalıştırıcı "Maça iyi başladık, pozisyonlar bulduk ama maalesef değerlendiremedik. Adebayor'un fizik üstünlüğü gayet iyi. Visca da iyi orta yapıyor. Hafta boyunca çalıştığımız yerden golü yedik. Ancak yine telafi edecek pozisyonlar yakaladık" diye konuştu. Çalımbay "Gol bulamama şimdinin sorunu değil. Devre arasından beri gol sıkıntısı yaşıyoruz. Burak atarsa atıyor, diğer arkadaşların da bu işin içinde olması gerekiyor. Geldiğimizde gol yeme sorunu vardı. Bunu bir nebze çözdük. Şimdi gol atma sıkıntısı yaşıyoruz. G.Birliği maçında penaltı yakaladık atamadık. Bu maçın başında da önemli fırsatları kaçırdık. Trabzonspor'un ligin en iyi yerde bitirmesini sağlayacağız" ifadesini kullandı.



İlk iş babalık

TRABZONSPORLU futbolcular ısınma hareketlerine Anne Çocuk Eğitim Vakfı'nın (AÇEV) başlattığı 'İlk iş babalık' kampanyasına destek verdi. Bordomavili oyuncular 'İlk iş babalık' yazan tişörtlerle sahaya çıktı. Tribünde de AÇEV'in hazırladığı pankartlar açıldı.