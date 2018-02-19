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    19 Şubat 2018, Pazartesi
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    Abdülkadir: Burak abi çok şanssızdı

    Abdülkadir: Burak abi çok şanssızdı
    ekibinin 18 yaşındaki yeteneği Abdülkadir Ömür, 'ın şanssız bir gün geçirdiğini söyledi. Aldülkadir, "Maça istekli başladık. Kazanmak için çalıştık. Golden sonra oyundan düştük. Bu tür karşılaşmalar zordur. Biz bunun farkındaydık, eğlenceli zevkli bir maç izletmeye çalıştık. Gol fırsatlarını gole çeviremedik. Burak abi şansızdı ama umarım haftaya her şey düzelir" dedi.
    1. 19 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:05
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