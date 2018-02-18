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    18 Şubat 2018, Pazar
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    Yeniden

    Yeniden Ali Sürmen
    'un 41. Olağan Seçimli Divan Genel Kurulu'nda mevcut başkan yeniden seçildi. Kurulda 806 üyeden 474'ü oy kullandı. Şükrü Kuleyin'in de aday olduğu kurulda geçerli oyun 332'sini Ali Sürmen aldı, Kuleyin 137 oyda kaldı. 5 oy ise geçersiz sayıldı.
    1. 18 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 00:46
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