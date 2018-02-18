Yeni bir sayfa

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Süper Lig’de son 5 maçını berabere tamamlayan ve zirve yarışından uzaklaşan Trabzonspor, bugün konuk edeceği Medipol Başakşehir’i mağlup ederek yeniden yarışa tutunmayı hedefliyor
KRİTİK BİR VİRAJ
Çalımbay , "Şimdi önümüzde 13 maç var ve Başakşehir müsabakasıyla birlikte kritik bir viraja gireceğiz. Başakşehir maçında cesaretli, kararlı ve kazanma iştahı yüksek bir Trabzonspor sahada olacak. Her şeyimizle hazırız. Biz asla zirve yarışından kopmadık ve sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Başakşehir, Akhisar ve Beşiktaş maçlarında alacağımız galibiyetler bizi bambaşka bir zemine taşıyacak. Bunun için 'kırılma maçı' olan Başakşehir müsabakasını mutlaka kazanmalıyız" ifadesini kullandı.
TARAFTARA ÇAĞRI
"İnanıyorum ki bir galibiyet motivasyonumuzu artıracaktır. İlk yarıdaki gibi bir seri yakalarsak bambaşka hedefler konuşabiliriz. Bunun için kazanmaya başlamalı ve peşini getirmeliyiz" diyen Çalımbay, taraftarlarından bu maçta tribünleri doldurarak kendilerine destek vermelerini istedi. 54 yaşındaki hoca, "Belki evimizdeki iki maçta şanssız beraberlikler aldık ama bu kez kazanmaya kararlıyız. Tabii ki onların da bu yolda vereceği destek çok önemli. Birlikte yeni ve güzel bir döneme ilk adımı atacağız" diye konuştu.
YÖNETİM SEFERBER OLDU
Bordo-mavili yönetim, üst üste alınan 5 beraberlikle duraklama dönemine giren takıma moral vermek için hafta içinde yoğun bir mesai harcadı. Teknik heyet ve futbolcularla bire bir görüşmeler yapan Karadeniz ekibinin yönetimin kurmayları, teknik heyete ve futbol takımına olan güvenlerini yineleyerek bugünkü zorlu maç öncesi moral verdiler.
SON GALİBİYET BURSASPOR'A
Trabzonspor, 2018 yılındaki ilk galibiyetini sahasında konuk edeceği Medipol Başakşehir karşısında alarak 5 maçlık galibiyet hasretine son vermek istiyor. Son galibiyetini Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Bursaspor'u 1-0 mağlup ederek elde eden bordo-mavililer söz konusu karşılaşmanın ardından oynadığı Kardemir Karabükspor (1-1), Atiker Konyaspor (2-2), Fenerbahçe (1-1), Göztepe (0-0) ve Gençlerbirliği (0-0) maçlarından beraberliklerle ayrılarak 5 puan toplarken; 10 puan kaybetti.
İSTANBUL TAKIMLARINA YENİLMEDİ
Karadeniz ekibi bu sezon İstanbul'un 5 takımıyla oynadığı maçları kaybetmedi. Trabzonspor; Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Medipol Başakşehir ve Kasımpaşa karşısında oynadığı 6 maçta 2 galibiyet 4 beraberlik elde etti, attığı 12 gole karşılık ise kalesinde 8 gol gördü. Fenerbahçe (2-2) - (1-1), Medipol Başakşehir (2-2), Beşiktaş (2-2), Galatasaray (2-1) ve Kasımpaşa (3-0) ile karşılaşan bordomavililer, bu maçlarda aldığı sonuçlarla rakiplerine galibiyet şansı tanımadı.
11'DE 3 DEĞiŞiKLiK
Fırtına'da Başakşehir maçında sakatlıkları bulunan Esteban ile Mustafa forma giyemeyecek. Rıza Çalımbay'ın ligde son oynanan G.Birliği karşılaşmasından farklı olarak ilk 11'de değişiklikler yapacağı öğrenildi. Forvette Rodallega'nın yerine sakatlığının ardından takımla çalışmalara başlayan Burak'ın, yine hücum hattında Bero'nun yerine kart cezasını tamamlayan Yusuf'un, savunmada ise Uğur'un yerine Durica'nın oynaması bekleniyor.
Kırılma maçı (Mini yorum: Yunus Emre Sel)
Sezonun içerisinde birçok kırılma noktası olabilir. Ama Başakşehir ile oynanacak olan karşılaşma Trabzonspor açısından ciddi manada bir kırılma maçı olacak. Bu karşılaşmadan alınacak galibiyet hem eleştirilerin dozajını biraz olsun azaltacaktır, hem de zirve iddiasının halen devam ettiği net bir şekilde ortaya koyulacaktır. Hem teknik heyetin, hem de futbolcuların bu bilinçte olması gerekiyor. Evet, takım 12 maçtır kaybetmiyor belki ama şu unutulmamalıdır ki, beraberlikler asla söz konusu olan Trabzonspor ise başarı sayılmaz, sayılmamalıdır.
- 18 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 02:02
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Florya'nın yıldızı Nagatomo
Toplam 4
Yorum
ergün kalaycı ben gs yerinde olsam bu adamı ya alırım yada 1 yıldaha kiralarım süper adam hemde bedava
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Fatih Tekke'den Abdükadir'in transferine engel
Toplam 2
Yorum
ismail aynen katılıyorum 2 yıl daha trabzonda kalmalı
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Beşiktaş'tan flaş Talisca hamlesi!
Toplam 3
Yorum
mehmet verilmeyen penatılar varmış konya aleyhine verilmeyen penaltılar ne olacak ya zamanında meyvesini iyi yediniz şimdi biraz kurtlarını yiyin
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