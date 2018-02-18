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    18 Şubat 2018, Pazar
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    Şike anıtı için alkış

    Şike anıtı için alkış
    Divan Genel Kurulu'nda geçtiğimiz günlerde açılışı yapılan Şike Anıtı'nın yapım aşamasında emeği geçen isimler Serdar İsaoğlu, Halit Şahin, Serkan Yıldırmış, Murat Erdoğan da kürsüye çağrıldı ve üyeler tarafından ayakta alkışlandı. Anıt F.Bahçe derbisi öncesi açılmıştı.
    1. 18 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 00:47
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