Özil'den Yusuf Yazıcı'ya övgü dolu sözler...
Arsenal forması giyen yıldız futbolcu Mesut Özil, Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı'yı kendisine benzeterek, "Yusuf müthiş bir 10 numara" dedi.
- 18 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 13:56
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Beşiktaş, Münih yolcusu
Toplam 1
Yorum
BEŞİKTAŞ hakımızda hayırlısı inşallah iyi bir sonuçla geri döneriz başarılar BEŞİKTAŞIM ! gurup maçlarında bukalemunları sevindirmedin yine yap !
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Beşiktaş'tan flaş Talisca hamlesi!
Toplam 13
Yorum
BEŞİKTAŞ bahsedilen 2 penaltıdan çok önce verilmesi gereken 2 sarı kart var konyaya verilse 9 kişi kalan konya o pozisyonları zor bulur doğru mu ?
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Babel’e terbiyesizlik!
Toplam 1
Yorum
BEŞİKTAŞ inşallah suç duyurusunda bulunur babel taraftar felan değil bu velet görsün dünyanın kaç bucak olduğunu
Özil'den Yusuf Yazıcı'ya övgü dolu sözler... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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