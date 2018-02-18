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    18 Şubat 2018, Pazar
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    Özil'den 'ya övgü dolu sözler...

    Özil'den <a href="/index/yusuf-yazici?id=d06133c4-2630-4472-bbd1-7468772379dd" class="" rel="tag">Yusuf Yazıcı</a>'ya övgü dolu sözler...

    Arsenal forması giyen yıldız futbolcu Mesut Özil, Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı'yı kendisine benzeterek, "Yusuf müthiş bir 10 numara" dedi.

    1. 18 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 13:56
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