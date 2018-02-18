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    18 Şubat 2018, Pazar
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    Evde sadece bir kez yenildi

    Evde sadece bir kez yenildi
    KARADENİZ ekibi, Başakşehir ile sahasında oynadığı 9 maçında 4 galibiyet, 4 beraberlik alırken, 1 kez mağlup oldu. Bordo-mavililer, bu maçlarda 13 gol atarken, 9 gol yedi. Bu arada, iki takım arasındaki en farklı skorlu galibiyeti , 2009-2010 sezonunda deplasmanda 6-1'lik sonuçla elde etti. Fırtına'nın hedefi bugün de evinde galip gelmek.
    1. 18 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 00:49
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