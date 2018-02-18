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    18 Şubat 2018, Pazar
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    'dan penaltı itirafı

    Burak Yılmaz'dan penaltı itirafı

    - maçının 53. dakikasında ceza sahası içinde yerde kalan , "Penaltı yok" itirafında bulundu

    - Medipol maçının 53. dakikasında , Epureanu ile girdiği mücadelede yerde kalınca tribünler penaltı kararı bekledi.

    Burak, tribünlerde eliyle penaltı olmadığına yönelik işaret yapmasının ardından taraftarlar, penaltı ısrarını sürdürmedi.

    1. 18 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 18:42
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