Burak Yılmaz'dan penaltı itirafı
Trabzonspor - Başakşehir maçının 53. dakikasında ceza sahası içinde yerde kalan Burak Yılmaz, "Penaltı yok" itirafında bulundu
Trabzonspor - Medipol Başakşehir maçının 53. dakikasında Burak Yılmaz, Epureanu ile girdiği mücadelede yerde kalınca tribünler penaltı kararı bekledi.
Burak, tribünlerde eliyle penaltı olmadığına yönelik işaret yapmasının ardından taraftarlar, penaltı ısrarını sürdürmedi.
- 18 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 18:42
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Adebayor attı, Trabzonspor taraftarı alkışladı!
Toplam 1
Yorum
mehmet artık kendi taraftarlarınızın karşısında maç kazanın ayıp günahtır
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Hasan Ali cezalı
Toplam 1
Yorum
kanarya907 Bilerek gördü..
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Remy'yi çok istedim
Toplam 4
Yorum
ERAY O zaman istifa et. İstediğin oyuncu alınmadıysa ve çok rahatsızsan, bunu sürekli de dile getiriyorsan istifa et.
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