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    17 Şubat 2018, Cumartesi
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    , Başakşehir'i konuk edecek

    Trabzonspor, Başakşehir'i konuk edecek

    , 'in 22. haftasında sahasında 'i konuk edecek.

    Ligde son 5 maçından beraberlikle ayrılarak zirve yarışından uzaklaşan bordo-mavililer, temsilcisi karşısında kazanarak hem galibiyet özlemine son vermek hem de üst sıralara tutunmak istiyor.

    Medical Park'ta saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem yönetecek. 'da sakatlıkları bulunan kaleci Esteban Alvarado ile forma giyemeyecek.

    Bordo-mavili takımın ligin son 2 haftasında ve ile oynadığı maçlarda kasıklarındaki sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen 'ın maçıyla tekrar formasına kavuşması bekleniyor.

    'da tedavisi tamamlandıktan sonra hafta içinde antrenmanlarda yer alan golcü futbolcunun Rodallega'nın yerine 11'de maça başlama olasılığının yüksek olduğu öğrenildi.

    ekibinde kart cezası sona eren da 11'de görev alabilecek.

    Trabzonspor'un muhtemel 11'i şöyle:

    , Kamil , Hubocan, Durica, Novak, Okay Yokuşlu, Kucka, Sosa, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz.

    İSTANBUL TAKIMLARINA BOYUN EĞMEDİ
    Trabzonspor, bu sezon ligde İstanbul takımları ile yaptığı 6 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik aldı ve yenilgi yüzü görmedi.

    Bordo-mavililer, ligin ilk yarısında , Medipol Başakşehir ve deplasmanlarından 2-2 beraberlikle döndü. Sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden Karadeniz temsilcisi, deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup etmeyi başardı. Trabzonspor, ligin ikinci yarısında kendi evinde Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalarak, İstanbul takımları karşısında da yenilmezliğini sürdürdü.

    1. 17 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 10:58
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