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    17 Şubat 2018, Cumartesi
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    , Başakşehir maçına hazır

    Trabzonspor, Başakşehir maçına hazır

    , Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yarın sahasında Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

    Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki basına kapalı antrenman, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirildi.

    Bordo-mavili ekip, bu antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı. -Medipol Başakşehir mücadelesi Medical Park'ta yarın saat 16.00'da başlayacak.

    1. 17 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 17:36
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