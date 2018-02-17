Trabzonspor, Başakşehir maçına hazır
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yarın sahasında Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki basına kapalı antrenman, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirildi.
Bordo-mavili ekip, bu antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı. Trabzonspor-Medipol Başakşehir mücadelesi Medical Park'ta yarın saat 16.00'da başlayacak.
- 17 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 17:36
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Alper Ulusoy katliamı
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Yorum
Haydar Pozisyona birdaha bak. Taliska yerden e az 30cm sıçrıyor ve ayağını belinden yukarı kaldırıyor. Ömer Ali nin omuz hizasında top.
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Flaş ifadeler: ''Yine bir F.Bahçe maçı geliyor...''
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MUSTOO6 KARA KARTAL AĞLAMAYA BAŞLADI YİNE HO HO HO
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İşte haftanın tartışması: Talisca'nın cezası iptal edilmeli mi?
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Cengiz Çok saçma. O zaman geriye dönük bütün sarı kartlara bakılsın, yanlış olanlar iptel edilsin. Verilmeyen sarılar da verilsin. SAÇMA.
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