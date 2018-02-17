Onur Kıvrak müjdesi
Esteban’ın ağır sakatlığı sonrası Onur’un da önceki gün dizinde ağrı hissetmesi panik oluşturmuştu. Ama milli eldiven dün takımla çalıştı, teknik heyet ‘oh’ çekti
GOL ÇALIŞTILAR
Rıza Çalımbay, antrenmanın sonunda orta saha ve forvet oyuncularına gol çalışması yaptırdı. 54 yaşındaki hoca, idman boyunca istediklerini yapamayanları sık sık uyardı. Fırtına, bugün gerçekleştireceği idmanla Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak.
- 17 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 00:45
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Elle oynama iddiası!
Toplam 6
Yorum
Tosic Apacık penaltı
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Elle oynama iddiası!
Toplam 6
Yorum
pozisyon çok hızlı gelişti onu tespit etmesine imkan yoktu hakemin ben ağır çekimde izledim yine anlamadım eline değdi mi değmedimi
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Elle oynama iddiası!
Toplam 6
Yorum
xx gol verilmemiş, kart yanlış, topsuz alanda ömer aliyi engelliyorlar penaltı yok. hakem konyayı çiğ çiğ yemiş
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