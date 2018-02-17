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    17 Şubat 2018, Cumartesi
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    müjdesi

    <a href="/index/onur-kivrak?id=b2754dca-7d7e-469c-8fbd-0edaf5626065" class="" rel="tag">Onur Kıvrak</a> müjdesi

    Esteban’ın ağır sakatlığı sonrası Onur’un da önceki gün dizinde ağrı hissetmesi panik oluşturmuştu. Ama milli eldiven dün takımla çalıştı, teknik heyet ‘oh’ çekti

    Fırtına, 'in 22. haftasında yarın sahasında Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana, sakatlıkları bulunan Esteban Alvarado, Mustafa Akbaş ve Hüseyin Türkmen'in yanı sıra milli takım kampına giden genç kaleci Arda Akbulut katılmadı. Dizinde ağrı hissettiği için dün kondisyon salonunda çalışan kaptan Onur Recep Kıvrak ise takımla çalıştı. Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda bordo-mavililer, pas çalışmasının ardından taktik ağırlıklı maç oynadı.

    GOL ÇALIŞTILAR
    Rıza Çalımbay, antrenmanın sonunda orta saha ve forvet oyuncularına gol çalışması yaptırdı. 54 yaşındaki hoca, idman boyunca istediklerini yapamayanları sık sık uyardı. Fırtına, bugün gerçekleştireceği idmanla Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak.
    1. 17 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:45
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