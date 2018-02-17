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    17 Şubat 2018, Cumartesi
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    Formalar kapışıldı

    Formalar kapışıldı
    Kısa süre önce satışa çıkan efsane formalarına ilgi beklentilerin üzerinde oldu. Kulübün lisanslı ürünlerini satan TS Club, "Taraftarımıza ilgiden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Şu an için stoklarımız tükendi. Kısa zamanda yeni ürünler taraftarın beğenisine sunulacaktır"açıklamasını yaptı.

    1. 17 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:44
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