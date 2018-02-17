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    17 Şubat 2018, Cumartesi
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    Birlikte kazanacağız

    Birlikte kazanacağız

    Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür, bordo-mavililerin ile oynayacağı karşılaşmaya taraftarları davet ederek, galibiyet sözü verdi

    18 yaşındaki oyuncu, "Akyazı'daki karşılaşmalarda taraftarlarımız bizi inanılmaz destekledi. Onlara her şey için teşekkür ederiz. 3 ihtimalin de olabileceği bir maç. Gelsinler ve bizi desteklesinler. Onların desteğine ihtiyacımız var. İnanıyorum ki onların desteği ile sahadan galibiyetle ayrılacağız" dedi. Hafta içerisinde çok çalıştıklarını da dile getiren Abdülkadir, "Hocamız bize eksiklerimizi anlatıyor. İnşallah daha iyi olacağız" diye konuştu.
    1. 17 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:38
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