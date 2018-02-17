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    17 Şubat 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    3 puan fark var

    3 puan fark var

    54 yaşındaki bordo-mavili teknik adam, 13 haftalık puan tablosu baz alındığında lider Başakşehir’in üç puan gerisinde 4. sırada yer alıyor. 13 haftalık puan tablosunda F.Bahçe ile 3, Beşiktaş ile de 2 puanlık fark bulunuyor

    'de yarın oynanacak olan Medipol Başakşehir maçına mutlak galibiyet parolası ile hazırlanan Trabzonspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, 5 maçlık beraberlik serisine artık bir son vermek istiyor. Göreve geldiği ligin 8. haftasında 9 puanla takımı 11. sırada devralan Çalımbay, 13 haftalık teknik adamlık sürecinin ardından 24 puan topladı ve takımı 7. sıraya yükseltti. Son haftalarda oynanan futbol ve alınan sonuçlar nedeniyle eleştirilen tecrübeli teknik adam dönemindeki 13 maçlık puan durumu baz alındığında, Trabzonspor lider Medipol Başakşehir'in 3 puan gerisinde 24 puanla 4. sırada yer alıyor. 13 haftalık puan durumunda 27 puanla Başakşehir lider, aynı puanla Fenerbahçe ikinci, 26 puanla Beşiktaş ise 3. sırada yer alıyor. 24 puanlı Trabzonspor ise 13 haftalık puan durumunda dördüncü sırada yer alıyor.

    BAŞAKŞEHİR PLANI HAZIR
    , "F.Bahçe maçına çıktıkları gibi bizim karşılaşmaya çıkmayacaklardır" dediği Başakşehir'i mağlup etmek için oyun planını şekillendirdi. Tecrübeli teknik adam, agresif bir orta saha ile rakibi durdurup, sonuca gitmeye çalışacak. Burak'ın da hazır olması nedeniyle oyun planını bu doğrultuda şekillendirecek tecrübeli teknik adam, son haftaların formda ismi Sosa'ya da önemli sorumluluklar verecek. Geçtiğimiz hafta kart cezalısı olduğu için oynamayan Yusuf Yazıcı'yı da hazır olması yönünde mesajlar veren Çalımbay, sakatlıktan çıkan Fabian Castillo'yu da bu maç öncesi tam olarak hazırlamak istiyor.

    Yunus Emre SEL
    1. 17 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:53
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