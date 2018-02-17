3 puan fark var
54 yaşındaki bordo-mavili teknik adam, 13 haftalık puan tablosu baz alındığında lider Başakşehir’in üç puan gerisinde 4. sırada yer alıyor. 13 haftalık puan tablosunda F.Bahçe ile 3, Beşiktaş ile de 2 puanlık fark bulunuyor
BAŞAKŞEHİR PLANI HAZIR
Rıza Çalımbay, "F.Bahçe maçına çıktıkları gibi bizim karşılaşmaya çıkmayacaklardır" dediği Başakşehir'i mağlup etmek için oyun planını şekillendirdi. Tecrübeli teknik adam, agresif bir orta saha ile rakibi durdurup, sonuca gitmeye çalışacak. Burak'ın da hazır olması nedeniyle oyun planını bu doğrultuda şekillendirecek tecrübeli teknik adam, son haftaların formda ismi Sosa'ya da önemli sorumluluklar verecek. Geçtiğimiz hafta kart cezalısı olduğu için oynamayan Yusuf Yazıcı'yı da hazır olması yönünde mesajlar veren Çalımbay, sakatlıktan çıkan Fabian Castillo'yu da bu maç öncesi tam olarak hazırlamak istiyor.
Yunus Emre SEL
- 17 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 01:53
-
Elle oynama iddiası!
Toplam 6
Yorum
Tosic Apacık penaltı
-
Elle oynama iddiası!
Toplam 6
Yorum
pozisyon çok hızlı gelişti onu tespit etmesine imkan yoktu hakemin ben ağır çekimde izledim yine anlamadım eline değdi mi değmedimi
-
Elle oynama iddiası!
Toplam 6
Yorum
xx gol verilmemiş, kart yanlış, topsuz alanda ömer aliyi engelliyorlar penaltı yok. hakem konyayı çiğ çiğ yemiş
3 puan fark var haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.