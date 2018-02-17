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    17 Şubat 2018, Cumartesi
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    12 maçtır yenilmiyor

    12 maçtır yenilmiyor

    Ligde son 5 maçını kazanamayan , 12 haftadır da kaybetmiyor

    Bordo-mavililer bu süreçte 6'şar galibiyet ve beraberlik alırken, toplamda 24 puanı hanesine yazdırabildi. Evinde oynadığı son 6 maçta da mağlubiyet yüzü görmeyen Fırtına, 4 galibiyet, 2 de beraberlik elde etti. Bu sezon evinde toplamda 10 maç oynayan ekibi, sahasında 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi alarak 20 puan topladı. Deplasmanda 11 karşılaşmada ise 13 puan aldı.

    312 GÜNDÜR KAYBETMiYOR
    Süper Lig'de yarın Başakşehir ile karşılaşacak , İstanbul takımları karşısında 312 gündür yenilmiyor. En son geçen sezon 27. haftada 8 Nisan 2017'de sahasında Beşiktaş ile oynadığı karşılaşmada sahadan 4-3'lük mağlubiyetle ayrılan bordo-mavililer, son 8 lig maçında İstanbul takımlarına kaybetmedi. ekibi, 8 lig maçında 2 kez sahadan galibiyetle ayrılırken 6 maçta da berabere kaldı.
    1. 17 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:48
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