12 maçtır yenilmiyor
Ligde son 5 maçını kazanamayan Trabzonspor, 12 haftadır da kaybetmiyor
312 GÜNDÜR KAYBETMiYOR
Süper Lig'de yarın Başakşehir ile karşılaşacak Trabzonspor, İstanbul takımları karşısında 312 gündür yenilmiyor. En son geçen sezon 27. haftada 8 Nisan 2017'de sahasında Beşiktaş ile oynadığı karşılaşmada sahadan 4-3'lük mağlubiyetle ayrılan bordo-mavililer, son 8 lig maçında İstanbul takımlarına kaybetmedi. Karadeniz ekibi, 8 lig maçında 2 kez sahadan galibiyetle ayrılırken 6 maçta da berabere kaldı.
- 17 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 00:48
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Elle oynama iddiası!
Toplam 6
Yorum
Tosic Apacık penaltı
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Elle oynama iddiası!
Toplam 6
Yorum
pozisyon çok hızlı gelişti onu tespit etmesine imkan yoktu hakemin ben ağır çekimde izledim yine anlamadım eline değdi mi değmedimi
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Elle oynama iddiası!
Toplam 6
Yorum
xx gol verilmemiş, kart yanlış, topsuz alanda ömer aliyi engelliyorlar penaltı yok. hakem konyayı çiğ çiğ yemiş
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