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    16 Şubat 2018, Cuma
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    Renk seçimi yapıldı

    Renk seçimi yapıldı
    Trabzonspor 'nda başkanlık için yarışacak adayların renkleri belli oldu. İki adayla gidilecek seçimde mevcut Başkan Ali Sürmen ile Şükrü Kuleyin yarışacak. Haftasonu yapılacak olan kongre öncesinde oy pusulalarının renk seçimi dün gerçekleştirildi. Seçime mevcut Başkan Ali Sürmen mavi oy pusulası ile Şürkü Kuleyin ise Bordo oy pusulası ile girecek.
    1. 16 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 00:29
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