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    16 Şubat 2018, Cuma
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    PFDK’dan G.Birliği faturası: 170 bin lira

    PFDK’dan G.Birliği faturası: 170 bin lira
    , 'a 170 bin lira para cezası verdi. Karar; maçında bordo-mavili taraftarların neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 7. kez gerçekleştirilmesinden dolayı verildi. Söz konusu tribünde yer alan taraftarların bir sonraki deplasman maçına girişleri yasaklandı.
    1. 16 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 00:23
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