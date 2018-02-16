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    16 Şubat 2018, Cuma
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    ’dan 170 bin lira ceza

    <a href="/index/pfdk?id=042fd63a-8b62-4a69-8a26-6f473fd2ec03" class="" rel="tag">PFDK</a>’dan 170 bin lira ceza
    TFF (PFDK), disiplin ihlalleri gerekçesiyle Trabzonspor'a 170 bin lira para cezası kesti. Kurul ayrıca, çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle, taraftarlara yönelik çeşitli tribünlerde elektronik bilet bloke cezaları verdi.
    1. 16 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 00:31
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