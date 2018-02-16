Ligi çok iyi bir yerde bitireceğiz
13 maçta tek mağlubiyet aldıklarını hatırlatan bordo-mavili hoca: “Kötü değiliz, sadece şanssızlık yaşıyoruz. Medipol Başakşehir’i inşallah yeneceğiz. Bu takım ligi çok çok iyi yerde bitirecek.”
İYİ OYNARKEN TAKILDIK
SON dönemde alınan beraberlikleri ve yapılan eleştirileri de değerlendiren Çalımbay, "Korkak futbol benim işim değil. Son maçlara baktığımız zaman Konya'da yediğimiz bir gol var galipken. Fenerbahçe maçında yine son dakikada yenen bir gol. Sonra belki de en iyi oynadığımız Göztepe maçı. Gençlerbirliği maçında kaçan penaltı. Rıza hoca penaltıya da bir şey yapamaz" ifadelerini kullandı.
ŞANSSIZLIĞI KIRACAĞIZ
Görevi döneminde ligde 13 maçta 1 kez yenildiklerini hatırlatan Çalımbay, "Başakşehir ile neredeyse aynı puanı topladık. Bu takımın yaptığı çok güzel şeyler var. Şu anda da kötü değiliz, sadece şanssızlık yaşıyoruz, onu da kıracağız. Ligi çok çok iyi bir yerde bitireceğiz. Taraftardan takımlarına destek çıkmalarını istiyorum" diye konuştu.
PENALTICI UĞUR'DU
Gençlerbirliği maçında penaltıyı Uğur Demirok'un atmasına gelen eleştirilere de yanıt veren Rıza Çalımbay, "Uğur bizden önce de penaltıcıydı ve hiçbir penaltıyı kaçırmamıştı. Penaltıyı da doğal olarak o kullandı. Sosa atsa ve kaçırsaydı bu kez de, 'Niye Uğur Demirok atmadı?' diyeceklerdi. Penaltıyı atabilseydik her şey farklı olacaktı" dedi.
SADECE GÜLÜYORUM
Çalımbay, 'büyük takım hocası değil' yorumlarına ise güldüğünü söyledi: "Ben Beşiktaş'ı çalıştırdım, tek mağlubiyet aldım. Avrupa'da gruplara kaldık. Rize'de 4. sıradaydık, Avrupa kupalarına oynuyorduk. Denizlispor'da Avrupa kupalarına gittim. Lyon'u, Sparta Prag'ı, Lorient'i eledim. En son Avrupa Şampiyonu Porto'ya elendim. Mourinho'nun (O zaman Porto'nun başındaydı) belki de Türkiye'ye geldiği ilk maçtı Denizli maçı."
Yunus Emre SEL
- 16 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 02:38
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Yıldırım'dan ikinci bomba!
Toplam 25
Yorum
Yol çok uzun Kyabuslu günler geldi fenerbahçeye işler çok zor
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Ali Koç'tan 100 milyon Euro...
Toplam 32
Yorum
Yazık olur Ne yapsan boş kalır borçlar bitmezse ve dogru takım kuramazsan. Gelen oyuncu oynamalı ve başarılı olmalı ve seneyi kupalarla kapamalı. Çok y
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Bu hafta alternatif bol
Toplam 5
Yorum
ismail onazi ve castillo iyi oldunmu iş tamamdır
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