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    16 Şubat 2018, Cuma
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    Ligi çok iyi bir yerde bitireceğiz

    Ligi çok iyi bir yerde bitireceğiz

    13 maçta tek mağlubiyet aldıklarını hatırlatan bordo-mavili hoca: “Kötü değiliz, sadece şanssızlık yaşıyoruz. Medipol Başakşehir’i inşallah yeneceğiz. Bu takım ligi çok çok iyi yerde bitirecek.”

    Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Medipol Başakşehir maçı öncesi basın toplantısı düzenledi. Bordo-mavili çalıştırıcı, kazanmak için sahaya çıkacaklarını belirterek, "Bu maç bizim için bir şans. Başakşehir bize karşı ideal kadrosuyla çıkacak. Ancak kimseden çekinmiyoruz. Takımıma güveniyorum. Taraftarımızın desteğiyle inşallah kazanan taraf biz olacağız" dedi.

    İYİ OYNARKEN TAKILDIK
    SON dönemde alınan beraberlikleri ve yapılan eleştirileri de değerlendiren Çalımbay, "Korkak futbol benim işim değil. Son maçlara baktığımız zaman Konya'da yediğimiz bir gol var galipken. Fenerbahçe maçında yine son dakikada yenen bir gol. Sonra belki de en iyi oynadığımız Göztepe maçı. Gençlerbirliği maçında kaçan penaltı. Rıza hoca penaltıya da bir şey yapamaz" ifadelerini kullandı.

    ŞANSSIZLIĞI KIRACAĞIZ
    Görevi döneminde ligde 13 maçta 1 kez yenildiklerini hatırlatan Çalımbay, "Başakşehir ile neredeyse aynı puanı topladık. Bu takımın yaptığı çok güzel şeyler var. Şu anda da kötü değiliz, sadece şanssızlık yaşıyoruz, onu da kıracağız. Ligi çok çok iyi bir yerde bitireceğiz. Taraftardan takımlarına destek çıkmalarını istiyorum" diye konuştu.

    PENALTICI UĞUR'DU
    Gençlerbirliği maçında penaltıyı Uğur Demirok'un atmasına gelen eleştirilere de yanıt veren Rıza Çalımbay, "Uğur bizden önce de penaltıcıydı ve hiçbir penaltıyı kaçırmamıştı. Penaltıyı da doğal olarak o kullandı. Sosa atsa ve kaçırsaydı bu kez de, 'Niye Uğur Demirok atmadı?' diyeceklerdi. Penaltıyı atabilseydik her şey farklı olacaktı" dedi.

    SADECE GÜLÜYORUM
    Çalımbay, 'büyük takım hocası değil' yorumlarına ise güldüğünü söyledi: "Ben Beşiktaş'ı çalıştırdım, tek mağlubiyet aldım. Avrupa'da gruplara kaldık. 'de 4. sıradaydık, Avrupa kupalarına oynuyorduk. Denizlispor'da Avrupa kupalarına gittim. Lyon'u, Sparta Prag'ı, Lorient'i eledim. En son Avrupa Şampiyonu Porto'ya elendim. Mourinho'nun (O zaman Porto'nun başındaydı) belki de Türkiye'ye geldiği ilk maçtı Denizli maçı."

    Yunus Emre SEL
    1. 16 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 02:38
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