CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Şubat 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    "Kazanıp, eleştirenleri sustur"

    "Kazanıp, eleştirenleri sustur"
    Mini yorum / Yunus Emre SEL: ÇALIMBAY basın toplantısında net bir şey söyledi: 'Bu takım ligi iyi bir yerde bitirecek.' Bunu artık sonuçlarla görmekten başka yapacak bir şey yok. Bazı insanların bu takımın başarısız olmasından nemalandığını da dile getirdi. Maalesef bu yeni değil. Yıllardır bu takımın başarılı olamamasının en önemli nedeni, 'Ben varsam başarılı olsun, yoksa olmasın' mantığıyla yapılan sert eleştirilerdir. Şimdi sıra sende Rıza hoca, eleştirileri hafifletmek istiyorsan, maçında o işareti vermelisin.
    1. 16 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 00:38
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    "Kazanıp, eleştirenleri sustur" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN