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    16 Şubat 2018, Cuma
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    İnşallah şampiyon olacağız

    İnşallah şampiyon olacağız
    Cezayirli futbolcu Feghouli, istedikleri futbolu sahaya yansıtmaya devam etmeleri durumunda sezonu şampiyon tamamlayacaklarına inandığını söyledi.

    Basın mensuplarına açıklamalar yapan Feghouli, "Şampiyonluk yarışının son haftalara kadar süreceğini düşünüyorum. Rakiplerden çok kendimizin ne yapacağına odaklanmalıyız. Böyle devam edersek, inşallah sezon sonu şampiyonluğa ulaşacağız" dedi.

    Feghouli, Belhanda'nın maçında gördüğü kırmızı kartla ilgili de "Hakemler de işlerini en iyi şekilde yapmaya çalışıyor. Hakem hataları veya kararları hakkında konuşmam doğru olmaz" ifadesini kullandı.
    1. 16 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 00:58
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