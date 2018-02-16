İnşallah şampiyon olacağız
Basın mensuplarına açıklamalar yapan Feghouli, "Şampiyonluk yarışının son haftalara kadar süreceğini düşünüyorum. Rakiplerden çok kendimizin ne yapacağına odaklanmalıyız. Böyle devam edersek, inşallah sezon sonu şampiyonluğa ulaşacağız" dedi.
Feghouli, Belhanda'nın Antalya maçında gördüğü kırmızı kartla ilgili de "Hakemler de işlerini en iyi şekilde yapmaya çalışıyor. Hakem hataları veya kararları hakkında konuşmam doğru olmaz" ifadesini kullandı.
- 16 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 00:58
-
Yıldırım'dan ikinci bomba!
Toplam 25
Yorum
Yol çok uzun Kyabuslu günler geldi fenerbahçeye işler çok zor
-
Ali Koç'tan 100 milyon Euro...
Toplam 32
Yorum
Yazık olur Ne yapsan boş kalır borçlar bitmezse ve dogru takım kuramazsan. Gelen oyuncu oynamalı ve başarılı olmalı ve seneyi kupalarla kapamalı. Çok y
-
Bu hafta alternatif bol
Toplam 5
Yorum
ismail onazi ve castillo iyi oldunmu iş tamamdır
İnşallah şampiyon olacağız haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.