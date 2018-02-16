CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Şubat 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Fırtına'da Başakşehir hazırlıkları sürüyor

    Fırtına'da Başakşehir hazırlıkları sürüyor

    , 'in 22. haftasında 18 Şubat Pazar günü sahasında ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana, sakatlıkları bulunan Esteban Alvarado, Mustafa Akbaş ve Hüseyin Türkmen'in yanı sıra milli takım kampına giden genç kaleci Arda Akbulut katılmadı. Dizinde ağrı hissettiği için dün kondisyon salonunda çalışan kaptan Onur Recep Kıvrak ise takımla çalıştı.

    Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda bordo-mavililer, pas çalışmasının ardından taktik ağırlıklı maç yaptı.

    Çalımbay, antrenmanın sonunda orta saha ve forvet oyuncularına gol çalışması yaptırdı.

    , yarın yapacağı antrenmanla maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

    1. 16 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 12:57
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fırtına'da Başakşehir hazırlıkları sürüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN