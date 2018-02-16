Fırtına'da Başakşehir hazırlıkları sürüyor
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 18 Şubat Pazar günü sahasında Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana, sakatlıkları bulunan Esteban Alvarado, Mustafa Akbaş ve Hüseyin Türkmen'in yanı sıra milli takım kampına giden genç kaleci Arda Akbulut katılmadı. Dizinde ağrı hissettiği için dün kondisyon salonunda çalışan kaptan Onur Recep Kıvrak ise takımla çalıştı.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda bordo-mavililer, pas çalışmasının ardından taktik ağırlıklı maç yaptı.
Çalımbay, antrenmanın sonunda orta saha ve forvet oyuncularına gol çalışması yaptırdı.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
- 16 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 12:57
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76'ya banko
Toplam 39
Yorum
Murat Aykut hocam maç skorlarını da söyleyin boş yere izlemeyelim... Aziz başkan seni sanırım sadece konuş diye takımın başına getirdi...
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Çinliler vazgeçmiyor!
Toplam 6
Yorum
Murat sat sat sat hiç durma bile... seneye zaten iyice yaşlandığı için pek faydalı olamayacak
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Tam destek
Toplam 1
Yorum
aman aman ne zaman kaptanlar devreye girerse yeniliyoruz..
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