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    16 Şubat 2018, Cuma
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    1.5-2 ay yok

    Esteban 1.5-2 ay yok
    Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan uzak kalan Alvarado'nun 1.5-2 ay daha antrenmanlarda yer alamayacağı bildirildi. Esteban'ın ayağında darbeye bağlı olarak kırık oluştuğu ve ülkesinde ameliyat olduğu ifade edildi. Kosta Rikalı kalecinin sezonu kapattığı iddia ediliyor...
    1. 16 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 00:30
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