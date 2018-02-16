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    16 Şubat 2018, Cuma
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    Başakşehir maçına

    Başakşehir maçına <a href="/index/bulent-yildirim?id=6c75043b-dbb4-4dd4-866e-0ddb65cb3888" class="" rel="tag">Bülent Yıldırım</a>

    , Trabzonspor-Başakşehir maçına 'ı atadı

    Pazar günü Şenol Güneş Spor Kopleksi Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Yıldırım'ın yardımcılıklarını İsmail Şencan ve Asım Yusuf Öz üstlenecek. Dördüncü hakem ise Özgür Yankaya. Yıldırım, Trabzonspor'un bu sezon kupada Konyaspor'a deplasmanda 1-0 yenildiği mücadeleyi yönetmişti.
    1. 16 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 00:23
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