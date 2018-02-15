CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Şubat 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    hazırlıklarını sürdürdü

    <a href="/index/trabzonspor?id=0d51f0e9-2d56-4698-b159-cbdb1b2bf0ea" class="" rel="tag">Trabzonspor</a> hazırlıklarını sürdürdü

    , Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 18 Şubat Pazar günü sahasında Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana, sakatlıkları bulunan Esteban Alvarado, Mustafa Akbaş ve Hüseyin Türkmen'in yanı sıra milli takım kampına giden genç kaleci Arda Akbulut katılmadı. Dizinde ağrı hisseden kaptan Onur Recep Kıvrak ise kondisyon salonunda çalıştı.

    Bordo-mavililer ilk bölümünde pas çalışması gerçekleştirilen antrenmanın ikinci bölümünde ise taktik ağırlıklı maç oynadı.

    Kaleciler Esteban Alvarado, Arda Akbulut ve Onur Recep Kıvrak'ın katılmadığı antrenmanda gerçekleştirilen tam saha maçta kalelerde Uğurcan Çakır ile altyapıdan çağrılan Ömer Can Karbuz yer aldı.

    , yarın yapacağı antrenmanla Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürecek.

    1. 15 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 13:13
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    hazırlıklarını sürdürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN