Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 18 Şubat Pazar günü sahasında Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana, sakatlıkları bulunan Esteban Alvarado, Mustafa Akbaş ve Hüseyin Türkmen'in yanı sıra milli takım kampına giden genç kaleci Arda Akbulut katılmadı. Dizinde ağrı hisseden kaptan Onur Recep Kıvrak ise kondisyon salonunda çalıştı.
Bordo-mavililer ilk bölümünde pas çalışması gerçekleştirilen antrenmanın ikinci bölümünde ise taktik ağırlıklı maç oynadı.
Kaleciler Esteban Alvarado, Arda Akbulut ve Onur Recep Kıvrak'ın katılmadığı antrenmanda gerçekleştirilen tam saha maçta kalelerde Uğurcan Çakır ile altyapıdan çağrılan Ömer Can Karbuz yer aldı.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürecek.
- 15 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 13:13
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Usta-Çalımbay zirvesi
Toplam 9
Yorum
paşa Onur,Kamil Ahmet(Perera),Durica,Hubocan,Novak,Okay,Onazi,Yusuf,Sosa,Abdulkadir,Burak.Bu kadro B.Şehiri yener Rıza hoca
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Quaresma'dan şok karar! Bayern maçı öncesi...
Toplam 11
Yorum
karakartal ligde zor mu oynatırız? çok oynuyordu da sanki. kanat dediğin arada gol atar. bu adamın 28 maçta 1 golü var onu da geçende zar zor attı.
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Kasada 5 kuruş para yoktu
Toplam 5
Yorum
GS HAYRANI Kasa bos olmasaydi .dursun özbek secim istemezdi bu anlayan anladi hani dursun?
Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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