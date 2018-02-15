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    15 Şubat 2018, Perşembe
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    geliyor

    Şenol Güneş geliyor
    Beşiktaş Teknik Direktörü ve yardımcı antrenörü Mehmet Kulaksızoğlu, Trabzon'da bu yıl 18 Şubat'ta 38.'si düzenlenecek olan Trabzon Yarı Maratonu'na gelmeyi planlıyor. Pazar günü koşulacak olan maraton öncesi tanıtım filminde de rol alan ve Nevzat Demir Tesisleri'nde kamera karşısına geçen Şenol Güneş, Trabzon'u ve yaylalarını özlediğini vurgulayarak, "Haydi bizde Trabzon'daki maratona gidelim" çağrısında bulundu. Trabzon'daki Maraton'a Şenol Güneş'in yanı sıra siyaset, spor ve sanat camiasından önemli isimlerinde katılması bekleniyor.
    1. 15 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:11
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