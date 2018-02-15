İstanbul'a geçit yok
2 GALİBİYET 4 BERABERLİK
Fırtına, bu sezon İstanbul temsilcileri ile oynadığı 6 lig maçında 2 galibiyet, 4 beraberlik aldı. Karadeniz ekibi, ligin ilk yarısında F.Bahçe, Başakşehir ve Beşiktaş deplasmanlarından 2-2'lik beraberliklerle döndü. G.Saray'ı 2-1 mağlup eden Karadeniz temsilcisi, Kasımpaşa'yı 3-0 yendi. F.Bahçe ile 1-1 kaldı.
ADAM GiBi ADAM RIZA ÇALIMBAY
Fırtına , Başakşehir maçının hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. İdmana gelen taraftar Rıza Çalımbay'ı tribüne çağırarak, "Adam gibi adam Çalımbay" tezahüratları yaptı. Çalımbay da taraftarlara teşekkür ederek, takımı hep birlikte başarıya taşıyacaklarını söyledi.
Yeniden başlamak (Mini yorum: Olcay Çakır)
Trabzonspor "yeniden başlamak" için önemli bir karşılaşmayı daha kazanca çevirmek istiyor Başakşehir maçı öncesinde.
Kadrosunda Burak Yılmaz olan bir Trabzonspor'un karşılaşmalara avantajlı çıktığı herkesin malumu.
Yeniden başlamak için uzun bir maç trafiği var var olmasına da neye "yeniden başlamak" diye sorulabilir.
Şampiyon olunamasa da şampiyon gibi oynamak, kazanmak ve ligi alt üst edip Avrupa kupalarına katılmak, işte size şampiyon gibi oynamak, yeniden başlamak! Başakşehir karşılaşması bunun için çok önemli bir viraj olacaktır.
- 15 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 01:09
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Fenerbahçe'de flaş gelişme!
Toplam 1
Yorum
BekoBJK Lütfen Sayın Aziz Yıldırım(yöneticiliğin]-Aykut Kocaman(futbol anlayışın)-Volkan Demirel !Türk Futbolundan elinizi çekin. Yeterince kirlendi
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Trabzonlu Jessica!
Toplam 2
Yorum
ismail modeli kutluyorum doğru karar vermiş çünkü bu futbol sektöründe dünyada brezilya ne ise türkiyede trabzonspor aynı şeyi ifade ediyor
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Liverpool, Porto'yu dağıttı
Toplam 1
Yorum
BJK'nın İlk turdaki rakibi Porto BJK'nın İlk turdaki rakibi Porto işte bu kadar zayıf bir takım. BJK'nın başarısı çok abartıldı. Avrupa devi Bayern ezip geçecektir.
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