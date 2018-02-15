İstanbul'a geçit yok

Lig'de pazar günü Başakşehir ile karşılaşacak, İstanbul takımları karşısında 312 gündür yenilmiyor. En son geçen sezon 27. haftada 8 Nisan 2017'de sahasındaile oynadığı karşılaşmada sahadan 4-3'lük mağlubiyetle ayrılan, son 8 lig maçında İstanbul takımlarına kaybetmedi.ekibi, 8 lig maçında 2 kez sahadan galibiyetle ayrılırken 6 maçta da berabere kaldı.bu sezon İstanbul temsilcileri ile oynadığı 6 lig maçında 2 galibiyet, 4 beraberlik aldı. Karadeniz ekibi, ligin ilk yarısındavedeplasmanlarından 2-2'lik beraberliklerle döndü.'ı 2-1 mağlup eden Karadeniz temsilcisi,'yı 3-0 yendi.ile 1-1 kaldı.FırtınaBaşakşehir maçının hazırlıklarını'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. İdmana gelen taraftar'ı tribüne çağırarak, "" tezahüratları yaptı. Çalımbay da taraftarlara teşekkür ederek, takımı hep birlikte başarıya taşıyacaklarını söyledi." içinönemli bir karşılaşmayıdaha kazanca çevirmekistiyor Başakşehirmaçı öncesinde.Kadrosundaolan bir Trabzonspor'un karşılaşmalara avantajlı çıktığı herkesin malumu.Yeniden başlamak için uzun bir maç trafiği var var olmasına da neye "yeniden başlamak" diye sorulabilir., kazanmak ve ligialt üst edipkupalarınakatılmak, işte size şampiyongibi oynamak, yenidenbaşlamak!karşılaşması bunun için çokönemli bir viraj olacaktır.