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    15 Şubat 2018, Perşembe
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    İstanbul'a geçit yok

    İstanbul'a geçit yok
    Süper Lig'de pazar günü Başakşehir ile karşılaşacak Trabzonspor, İstanbul takımları karşısında 312 gündür yenilmiyor. En son geçen sezon 27. haftada 8 Nisan 2017'de sahasında Beşiktaş ile oynadığı karşılaşmada sahadan 4-3'lük mağlubiyetle ayrılan bordo-mavililer, son 8 lig maçında İstanbul takımlarına kaybetmedi. Karadeniz ekibi, 8 lig maçında 2 kez sahadan galibiyetle ayrılırken 6 maçta da berabere kaldı.

    2 GALİBİYET 4 BERABERLİK
    Fırtına, bu sezon İstanbul temsilcileri ile oynadığı 6 lig maçında 2 galibiyet, 4 beraberlik aldı. Karadeniz ekibi, ligin ilk yarısında F.Bahçe, Başakşehir ve Beşiktaş deplasmanlarından 2-2'lik beraberliklerle döndü. G.Saray'ı 2-1 mağlup eden Karadeniz temsilcisi, Kasımpaşa'yı 3-0 yendi. F.Bahçe ile 1-1 kaldı.

    ADAM GiBi ADAM RIZA ÇALIMBAY
    Fırtına , Başakşehir maçının hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. İdmana gelen taraftar Rıza Çalımbay'ı tribüne çağırarak, "Adam gibi adam Çalımbay" tezahüratları yaptı. Çalımbay da taraftarlara teşekkür ederek, takımı hep birlikte başarıya taşıyacaklarını söyledi.

    Yeniden başlamak (Mini yorum: Olcay Çakır)
    "yeniden başlamak" için önemli bir karşılaşmayı daha kazanca çevirmek istiyor Başakşehir maçı öncesinde.
    Kadrosunda Burak Yılmaz olan bir Trabzonspor'un karşılaşmalara avantajlı çıktığı herkesin malumu.
    Yeniden başlamak için uzun bir maç trafiği var var olmasına da neye "yeniden başlamak" diye sorulabilir.
    Şampiyon olunamasa da şampiyon gibi oynamak, kazanmak ve ligi alt üst edip Avrupa kupalarına katılmak, işte size şampiyon gibi oynamak, yeniden başlamak! Başakşehir karşılaşması bunun için çok önemli bir viraj olacaktır.
    1. 15 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:09
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