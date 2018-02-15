CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Şubat 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    İki yolcu birden

    İki yolcu birden
    Yönetim iç transferde anlaşma sağlayamadığı Uğur Demirok ve Dame N'Doye ile sözleşme uzatmama kararı aldı. Stoper Demirok ile aradaki ekonomik anlaşmazlıkların çözülememesi nedeniyle görüşmeler tıkanma noktasına gelirken, oyuncuya Başakşehir'in talip olduğu öğrenildi. 2015-16'da 'a transfer olan 32 yaşındaki Senegalli forvet N'Doye, bu sezon 15 maçta 5 kez fileleri havalandırdı. Yetersiz görülen N'Doye ile Bursaspor ilgileniyor.
    1. 15 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:09
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İki yolcu birden haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN