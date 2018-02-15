37 yıl önceki kabus tablosu son bulmalı
2018 yılında henüz galibiyetle tanışamayan Trabzonspor, sırasıyla Karabükspor ile 1-1, Atiker Konyaspor ile 2-2, F.Bahçe ile 1-1, Göztepe ve G.Birliği maçlarında ise 0-0 berabere kalarak şampiyonluk yolunda yara aldı.
Galibiyetle
BERABERLİK ZİNCİRİNİ KIRMAK İSTİYOR
Fırtına, 1981-82'de yaşadığı beraberlik kabusunun bir benzerini de bu sezon yaşıyor. Karadeniz ekibi, söz konusu sezonda 10. haftada başlayıp sırasıyla Göztepe ve Boluspor ile 1-1, Eskişehir ile 0-0, Bursaspor ile 1-1 ve Beşiktaş ile de 0-0 berabere kalmıştı. Bordo-mavililer, Adanaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup ederek üst üste aldığı 5 beraberliğe son vermişti.
GÜL VE BAKLAVA
Trabzonlu Gençler taraftar grubu, 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle dün idmanı ziyaret etti. Bütün futbolculara tek tek gül veren taraftarlar, baklava da ikram etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.
- 15 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 08:39
- Obradovic'ten şok tavır
- "En Büyük Aşk Vatan" kampanyasına spor camiasından destek (Emre Belözoğlu, Olcay Şahan, Mehmet Yılmaz)
- "En Büyük Aşk Vatan" kampanyasına spor camiasından destek (Şenol Güneş, Fabri, Vagner Love)
- "En Büyük Aşk Vatan" kampanyasına spor camiasından destek (Hasan Şaş)
- "En Büyük Aşk Vatan" kampanyasına spor camiasından destek (Ahmet Nur Çebi)
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Ergin Ataman'dan Obradovic'e mesaj
Toplam 2
Yorum
Ssaa Neden zoruna gidiyor son saniyeye kadar oynuyacaklar tabi isterse 500 sayı fark olsun
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Fenerbahçe'de flaş gelişme!
Toplam 1
Yorum
BekoBJK Lütfen Sayın Aziz Yıldırım(yöneticiliğin]-Aykut Kocaman(futbol anlayışın)-Volkan Demirel !Türk Futbolundan elinizi çekin. Yeterince kirlendi
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Trabzonlu Jessica!
Toplam 2
Yorum
ismail modeli kutluyorum doğru karar vermiş çünkü bu futbol sektöründe dünyada brezilya ne ise türkiyede trabzonspor aynı şeyi ifade ediyor
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