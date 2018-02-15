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    15 Şubat 2018, Perşembe
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    37 yıl önceki kabus tablosu son bulmalı

    37 yıl önceki kabus tablosu son bulmalı

    2018 yılında henüz galibiyetle tanışamayan , sırasıyla Karabükspor ile 1-1, Atiker Konyaspor ile 2-2, F.Bahçe ile 1-1, Göztepe ve G.Birliği maçlarında ise 0-0 berabere kalarak şampiyonluk yolunda yara aldı.

    Bordo-mavili takım, 37 yıl önce yaşadığı benzer tabloyu, ligin 22. haftasında sahasında konuk edeceği Medipol Başakşehir karşısında bozmak istiyor
    Galibiyetle

    BERABERLİK ZİNCİRİNİ KIRMAK İSTİYOR
    Fırtına, 1981-82'de yaşadığı beraberlik kabusunun bir benzerini de bu sezon yaşıyor. Karadeniz ekibi, söz konusu sezonda 10. haftada başlayıp sırasıyla Göztepe ve Boluspor ile 1-1, Eskişehir ile 0-0, Bursaspor ile 1-1 ve Beşiktaş ile de 0-0 berabere kalmıştı. Bordo-mavililer, Adanaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup ederek üst üste aldığı 5 beraberliğe son vermişti.

    GÜL VE BAKLAVA
    Trabzonlu Gençler taraftar grubu, 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle dün idmanı ziyaret etti. Bütün futbolculara tek tek gül veren taraftarlar, baklava da ikram etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.
    1. 15 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 08:39
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