10 oyuncu golle tanıştı

LİGDE oynadığı son 5 maçta 4 gol attı. Söz konusu goller ise Burak Yılmaz'dan geldi. Bordo-mavililer son 5 maçta Kardemir Karabükspor'a (1), Atiker Konyaspor'a (2), F.Bahçe'ye (1) gol atarken, Burak'ın olmadığı Göztepe ve Gençlerbirliği maçlarında gol atamadı. Takımın diğer golcüleri N'Doye 7 haftadır suskunluğunu korurken, Rodallega ise 6 haftadır golle tanışmadı.