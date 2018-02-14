Zirveden kopmadık
Sakatlığı nedeniyle 2 haftadır sahalardan uzak kalan Burak Yılmaz, Fotomaç ’a konuştu: Başakşehir maçında forma giymek ve gol atmak istiyorum. Biz de kesinlikle yarışın içindeyiz
Geldi gönlümün efendisi
Trabzonspor'un genç oyuncusu Abdülkadir Ömür, tedavisini tamamlayarak Trabzon'a dönen Burak ile bir araya geldi. Abdülkadir, Burak Yılmaz ile paylaştığı fotoğrafına da 'Geldi gönlümün efendisi' yazısını eklemeyi ihmal etmedi. Her fırsatta genç oyuncularla bir araya gelen Burak da onlara desteğini gösterirken, 'Onlar hem Trabzonspor'un hem de Türk futbolunun geleceği" diye konuştu.
Yunus Emre SEL
- 14 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 02:15
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Şenol Güneş'in OHAL kararları
Toplam 3
Yorum
Gerçek Buyuk Basarilar, herzaman buyuk ozverilerle geliyor. Hayirlisi olsun bakip gorucegiz...
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Dilmen, Arda Turan gerçeğini anlattı
Toplam 6
Yorum
GALATASARAY Galatasaray'da huzurun bozulmasını istiyorlarsa alsınlar. Bence hiç gereği yok. Akrep gibi kendi kendini soktu.
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Galatasaray'da kriz!
Toplam 7
Yorum
metinn bence bir iki tanesi haric hepside gidebilriler serbestte kalmsialr madem ne oynuyorlarkibu sezon lige cikan sakarta es es e bile yenildiler
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