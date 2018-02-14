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    14 Şubat 2018, Çarşamba
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    Zirveden kopmadık

    Zirveden kopmadık

    Sakatlığı nedeniyle 2 haftadır sahalardan uzak kalan , Fotomaç ’a konuştu: Başakşehir maçında forma giymek ve gol atmak istiyorum. Biz de kesinlikle yarışın içindeyiz

    Süper Lig'de son iki haftada gol atamayan Trabzonspor, sakatlığı nedeniyle iki haftadır sahalardan uzak kalan Burak Yılmaz'ın dönüşünü iple çekiyor. Antrenmanlarda yüklemelere başlayan ve oldukça iyi durumda olan golcü oyuncunun, tamamen iyileştiği ve teknik heyetin görev vermesi durumunda pazar günü Başakşehir maçında forma giyebileceği öğrenildi. 17 golle krallık yarışında Galatasaraylı Gomis ile zirvede yer alan Burak, Fotomaç'a yaptığı açıklamada, kısa bir süre sahalardan uzak kalmasına rağmen futbolu özlediğini belirterek, "Zirveden kesinlikle kopmadık. O yarışın içerisinde olmak için de sahamızda oynayacağımız maçı kazanmak zorundayız. Ben de sahada olup elimden geleni yapmak istiyorum. Rodallega ve diğer arkadaşlarım da takımımızın kazanması için üstün gayret sarf ediyor. Hep birlikte bu yarışın içerisinde olduğumuzu göstereceğiz" dedi.

    Geldi gönlümün efendisi
    'un genç oyuncusu Abdülkadir Ömür, tedavisini tamamlayarak Trabzon'a dönen Burak ile bir araya geldi. Abdülkadir, ile paylaştığı fotoğrafına da 'Geldi gönlümün efendisi' yazısını eklemeyi ihmal etmedi. Her fırsatta genç oyuncularla bir araya gelen Burak da onlara desteğini gösterirken, 'Onlar hem Trabzonspor'un hem de Türk futbolunun geleceği" diye konuştu.

    Yunus Emre SEL
    1. 14 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:15
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