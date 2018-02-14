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    14 Şubat 2018, Çarşamba
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    Yusuf dönüyor

    Yusuf dönüyor

    G.Birliği maçında cezasını çeken 21 yaşındaki yıldız, Başakşehir sınavında sahada

    SARI kart cezası nedeniyle Gençlerbirliği deplasmanında forma giyemeyen ve cezasını tamamlayan Yusuf Yazıcı, ligin 22'nci haftasında oynanacak Medipol Başakşehir karşılaşmasıyla takımdaki yerini alabilecek. 21 yaşındaki futbolcu, "Başakşehir maçı en önemli sınavlarımızdan biri olacak. Kesinlikle kazanmamız gerek. Bunun için sonuna kadar savaşacağız" dedi.
    1. 14 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:30
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