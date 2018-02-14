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    14 Şubat 2018, Çarşamba
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    Trabzonlu Jessica!

    Trabzonlu Jessica!
    Brezilyalı model ve oyuncu Jessica May, artık Trabzonsporlu... Ülkemizden 'İkinci vatanım' diye söz eden May, ÜN İTS üyelerinin oylarıyla 'yılın kadın oyuncusu' seçildi. Kendisine hediye edilen Trabzonspor formasını giyen güzel oyuncu, salonda bulunanlarla tezahürat yaptı.

    1. 14 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:28
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