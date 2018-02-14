Fotomaç’a 1 ödül daha
- 14 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 01:43
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Şenol Güneş'in OHAL kararları
Toplam 3
Yorum
Gerçek Buyuk Basarilar, herzaman buyuk ozverilerle geliyor. Hayirlisi olsun bakip gorucegiz...
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Dilmen, Arda Turan gerçeğini anlattı
Toplam 6
Yorum
GALATASARAY Galatasaray'da huzurun bozulmasını istiyorlarsa alsınlar. Bence hiç gereği yok. Akrep gibi kendi kendini soktu.
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Galatasaray'da kriz!
Toplam 7
Yorum
metinn bence bir iki tanesi haric hepside gidebilriler serbestte kalmsialr madem ne oynuyorlarkibu sezon lige cikan sakarta es es e bile yenildiler
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