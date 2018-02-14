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    14 Şubat 2018, Çarşamba
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    ’a 1 ödül daha

    <a href="/index/fotomac?id=49e4ce63-02ee-4d64-8a85-6a6b0b3e0432" class="" rel="tag">Fotomaç</a>’a 1 ödül daha
    Türk spor basınının bir numaralı spor gazetesi , ödüle doymuyor. Yaptığı sosyal etkinliklerle adından sıkça söz ettiren Trabzonsporlular Kulübü, bu yıl dördüncüsünü düzenlediği 'Altın 61, Karadeniz'in Enleri' ödül törenini muhteşem bir organizasyonla yaptı. üyeleri, 'Yılın Spor Gazetesi' olarak 'ı seçti. Geçen sezon da bu ödüle bizi layık gören 'ye teşekkür ediyoruz.

    1. 14 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:43
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