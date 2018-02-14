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    14 Şubat 2018, Çarşamba
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    Bu hafta alternatif bol

    Bu hafta alternatif bol

    Başakşehir maçı öncesi Burak, Onazi ve Castillo hazır. Çalımbay’ın eli rahat

    Fırtına, 'de pazar günü sahasında Medipol Başakşehir ile yapacağı maça daha alternatifli bir kadroyla çıkacak. Fenerbahçe derbisinin ardından kasıklarındaki sakatlığı nedeniyle Göztepe ve G.Birliği maçlarında forma giyemeyen Burak Yılmaz oynayabilecek konuma geldi. Ailevi nedenlerden dolayı izin alarak Gençlerbirliği maçı kadrosuna dahil edilmeyen Onazi de takımla çalışmalara başlayarak orta alandaki alternatifi artıracak. Savunmanın sağında ise Kamil Ahmet'in performansı rekabeti artırdı. Ligin ilk 18 haftasında hiç süre alamayan Kamil, Rıza Çalımbay'ın gözüne girmesiyle formasını kaptırmadı. Castillo'nun da hazır hale gelmesi hücum zenginliğini artırdı.
    1. 14 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:26
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