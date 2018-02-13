Trabzonspor’dan ‘Remy’ açıklaması
Trabzonspor Kulübü, Loic Remy ile ilgili çıkan haberler hakkında açıklama yaptı.
Trabzonspor Kulübü, devre arası transfer döneminde forvet oyuncusu Loic Remy'e 7.5 milyon Euro'luk bir teklifte bulunulduğu yönünde yapılan haberlerin gerçek dışı olduğunu açıkladı.
Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Son günlerde gerek sosyal medyada gerekse bazı basın yayın organlarında Loic Remy isimli futbolcuya kulübümüzün 7.5 milyon Euro'luk bir teklifte bulunduğuna dair gerçek dışı haberler yapılmış; bu haberlere bilgisayar başında kurgulanan sahte bir mail dayanak olarak gösterilmiştir. Doğruluğu araştırılmadan, tamamen sahte belgelerle bu haberleri yapanlar ve yayanlar hakkında kulübümüzün avukatları hukuki işlem başlatmıştır. Kulübümüzün avukatları ayrıca bundan sonraki süreçte hangi mecrada olursa olsun yalan, iftira, hakaret ve tehdit eylemlerine karşı da gerekli hukuki başvuruları titizlikle yapacak ve takipçisi olacaktır" denildi.
- 13 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 21:49
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Galatasaray Terim'le yeniden zirvede
Toplam 2
Yorum
ASLAN Takım böyle yönetilir komadaki oyunları uyandırdı Terim. Her maç uğradığımız haksızlıklara rağmen sezon sonu şampiyonuz bu böyle biline.
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Menajerinden G.Saray açıklaması
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aslan Cengizi takımda görmek isterim ama şuan daha iyisi var yedek kalır. Umarım birgün Galatasaray forması giyer.
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Bayern'den taraftarına Beşiktaş tehditi!
Toplam 3
Yorum
BEŞİKTAŞ bjk li olarak doğru bir karar olduğunu düşünüyorum ! maçta yapılabilecek taşkınlıklar bjk pahalıya patlar yerinde ve isabetli...
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