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    13 Şubat 2018, Salı
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    Trabzonspor'da, Başakşehir öncesi alternatifli kadro

    Trabzonspor'da, Başakşehir öncesi alternatifli kadro

    Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de hafta sonu sahasında Medipol Başakşehir ile yapacağı maça daha alternatifli bir kadroyla çıkacak.

    Fenerbahçe maçının ardından kasıklarındaki sakatlığı nedeniyle Göztepe ve Gençlerbirliği maçlarında forma giyemeyen golcü oyuncu 'ın hafta sonundaki karşılaşmada görev alması bekleniyor.

    Cezası nedeniyle Gençlerbirliği maçında takımda yer alamayan genç oyuncu Yusuf Yazıcı da Medipol Başakşehir maçıyla tekrar formasına kavuşabilecek.

    Ailevi nedenlerden dolayı izin alarak Gençlerbirliği maçı kadrosuna dahil edilmeyen Nijeryalı oyuncu Ogenyi Onazi de takımla çalışmalara başlayarak orta alandaki alternatifi artıracak.

    Savunmanın sağında ise Kamil 'nin performansı rekabeti artırdı. Ligin ilk 18 haftasında hiç süre alamayan Kamil Ahmet Çörekçi, teknik direktör 'ın gözüne girmesiyle formasını kaptırmadı. Bordo-mavili takımın ilk yarıdaki en istikrarlı oyuncusu Joao Pereira ise kart cezası bitmesine karşın formasına kavuşamadı.

    Ligde sakatlığı nedeniyle 4 maç forma giyemeyen ancak Gençlerbirliği maçının ikinci yarısında oyuna dahil olarak etkili performans ortaya koyan Kolombiyalı futbolcu Fabian Castillo'nun da hazır hale gelmesi, hücum bölgesini zenginleştirdi.

    Stoperde bu sezon sakatlık ve cezalı oyuncular nedeniyle eksiklik yaşayan Karadeniz ekibinde, Uğur Demirok, Tomas Hubocan ve Jan Durica da görev yapabilecek durumda.

    Karadeniz ekibinde kaleci Esteban ve savunma oyuncusu 'ın sakatlıkları sürüyor.


    1. 13 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 11:38
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