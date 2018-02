Trabzonspor değer kaybetti

Dünyaca ünlü futbol veri sitesi Transfermarkt'ta 12 Şubat 2018 tarihinde yapılan güncellemeye göre bordo-mavililerin mevcut kadro değeri 55 milyon 750 bin Euro'dan, 53 milyon 850 bin Euro'ya geriledi. Mevcut kadrodaki oyuncular üzerinden yapılan değerlendirmede 1 milyon 900 bin Euro değer kaybeden Trabzonspor'da 16 oyuncunun değeri düştü, 3 isim ise değerini yükseltti. 7 oyuncunun da mevcut değerlerinde değişiklik olmadı.



16 OYUNCUDA CİDDİ DÜŞÜŞ YAŞANDI

Bordo-mavili takımda Onur, Esteban, Uğurcan, Uğur, Hubocan, Durica, Novak, Kamil Ahmet, Batuhan, Kucka, Sosa, Bero, Olcay, Castillo, Rodallega, N'Doye değer kaybederken, Burak Yılmaz, Ogenyi Onazi, Joao Pereira, Mustafa Akbaş, Abdurrahim Dursun, Hüseyin Türkmen ve Arda Akbulut ise mevcut değerlerini sabit tutan isimler oldu.



YUSUF, ABDÜLKADİR VE OKAY YÜKSELİŞTE

Trabzonspor'da 26 kişilik oyuncu kadrosunda sadece 23 yaşındaki Okay Yokuşlu, 21 yaşındaki Yusuf Yazıcı ile 18 yaşındaki Abdülkadir Ömür değerlerini yükselten isimler oldu. Mevcut değerini 1.5 milyon Euro artıran Okay Yokuşlu'nun son verilere göre piyasa değeri 6 milyon Euro olarak gösterilirken, Abdülkadir Ömür piyasa değerini 700 bin Euro'dan 4 milyon Euro'ya çıkararak değerine değer kattı. Yusuf Yazıcı ise değerini 5 milyon Euro artırarak 7.5 milyon Euro'ya yükseltti.



EN DEĞERLİ YUSUF, DEĞER KAYBEDEN KUCKA

Trabzonspor'un kadrosunda son güncellemeyle birlikte en çok değer kazanan isim Yusuf Yazıcı, en çok değer kaybı yaşayan isim ise Juraj Kucka oldu. Genç oyuncu Yusuf Yazıcı piyasa değerinde 5 milyon yükseliş yaşarken 7.5 milyon Euro'luk piyasa değeriyle takımın da en değerli oyuncusu oldu. Son güncelleme öncesinde 7 milyon Euro'luk piyasa değeri ile takımın en değerli ismi olan ancak son güncellemeyle piyasa değeri 4.5 milyon Euro'ya gerileyen Kucka ise takımda en fazla değer kaybı yaşayan oyuncu konumunda yer aldı.



YUSUF YAZICI DÖNÜYOR

Trabzonspor'da sarı kart cezası nedeniyle Gençlerbirliği deplasmanında forma giyemeyen ve cezasını tamamlayan Yusuf Yazıcı, ligin 22'nci haftasında oynanacak Medipol Başakşehir karşılaşmasıyla takımdaki yerini alabilecek.